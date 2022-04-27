Чемпіонат України можуть розширити до 18 команд через війну. Хто зіграє в УПЛ?

Військове вторгнення Росії на територію поставило на паузу весь український футбол. Довгий час залишалася підвішеною доля УПЛ, сподіваючись на швидке припинення бойових дій.

Втім, фашисти продовжують наступати на наші землі. Таким чином, сезон чемпіонату України 2021/2022 визнали завершеним. Відбір у єврокубки пройде згідно з поточною турнірною таблицею, а виліт у Першу Лігу скасовано.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий пояснив, як проходитиме обмін команд із нижчим ешелоном. Чиновник не відкидає розширення чемпіонату України.

"У цьому напрямку створено робочу групу, яка опрацює це питання протягом місяця. Наприкінці травня або на початку червня буде проведено очну зустріч з ініціативи президента УАФ Андрія Павелка. Там ми більш детально розглянемо питання та варіанти початку нового сезону.

Попередня ініціатива була в тому, щоби ніхто не вилітав, оскільки сезон не був дограний. Що стосується підвищення у класі, то ми розглянемо всі варіанти, щоб задовольнити потреби уболівальників та клубів.

Якщо буде потрібно, розробимо необхідний формат, який влаштовує всіх учасників процесу. Я не виключав би варіант розширення УПЛ до 18 клубів. Його обов'язково розбере робоча група".