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Бразильський динамівець – з портретом "бандерівця": Данило Сілва захоплюється історією України

8 березня, 11:36

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Колишній захисник української команди буде просувати її бренд у світі

Київське "Динамо" обзавелося незвичайним співробітником. Колишній футболіст "біло-блакитних" Данило Сілва став представником клубу на міжнародній арені. Причому, як виявилося, 34-річний бразилець прикипів душею не тільки до української команди, але й до нашої країни в цілому.

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Про поповнення недавно повідомив офіційний сайт "Динамо":

"Наш клуб і Данило Сілва домовилися про співпрацю з міжнародних питань. Бразилець стане міжнародним представником "Динамо" і сприятиме просуванню бренду клубу. У сферу його діяльності входитимуть питання, пов'язані з розширенням співпраці "Динамо" з клубами і організаціями з країн Південної та Північної Америки".

Сам ексфутболіст поділився в соцмережах фотографією з Ігорем Суркісом:

При цьому Данило під час приїзду в Україну для спілкування з президентом "Динамо" дуже радий був поверненню до Києва.

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А днями бразилець здивував багатьох постом в Instagram, повідавши про захоплення історією України і продемонструвавши портрет командира армії УПА Романа Шухевича.

В "Динамо" захисник провів найбільшу частину своєї кар'єри в 2010-2017 рр., зігравши 2019 матчів. Минулого року Данило Сілва говорив, що хотів би повернутися в "Динамо": "Якщо буде можливість приїхати, я не стану думати про гроші або про щось інше. Я дуже люблю цю команду і готовий грати за ім'я".

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Раніше хлопець навіть висловлював бажання грати за збірну України і тримав руку на серці під час виконання гімну. Восени минулого року Данило Сілва завершив кар'єру в Лос-Анджелесі і тепер ось знайшов себе в новій іпостасі.

Дивіться, як "Динамо" обіграло в чемпіонаті України "Львів":

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