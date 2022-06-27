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Бойфренд української тенісистки втік до Саудівської Аравії заради футболу (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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27 червня, 21:09
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Футболіст Динамо Жерсон Родрігес знову вирушив у найм. Гравець збірної Люксембургу гратиме за Аль-Вехду
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Динамо розпочало підготовку до сезону. 20 липня команда стартує у Лізі чемпіонів проти Фенербахче, а наприкінці серпня очікується початок УПЛ

Пройде він на території України, попри воєнний стан. Одним із мінусів такого рішення стане відтік легіонерів. Сьогодні Динамо відправило в оренду Еріка Раміреса ціна в Слован |

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Також поїде до іншого чемпіонату і скандальний любитель нічного життя Жерсон Родрігес. Гравець збірної Люксембургу вирушить на рік до Саудівської Аравії, підписавши орендну угоду з клубом Аль-Вехда.

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Минулого сезону клуб виступав у другому арабському дивізіоні. Команда посіла третє місце та піднялася до Прем'єр-Ліги. Сам Жерсон у Динамо не прижився, провівши 53 матчі (9 голів та 2 асисти).

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Минулого сезону Родрігес йшов в оренду в Труа та Еюпспор, проте зіграв лише 17 матчів у сумі. Його контракт із Динамо розрахований до 2024 року.

Зазначимо, що Жерсон у відносинах з українською тенісисткою Ольгою Янчук. У 2020 році дівчина народила люксембуржцю сина, назвавши його Жерсоном Жуніором

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