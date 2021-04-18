Автор голу Динамо видав секрет перемоги над Шахтарем

Уругваєць Карлос де Пена розповів, що кияни грали від оборони, оскільки для них навіть нічия була б хорошим результатом, і присвятив гол рідним

В суботу ввечері Динамо обіграло Шахтар на "Олімпійському" і практично зняло питання про переможця чемпіонату. Вирішальний м'яч у поєдинку забив уругвайський півзахисник Карлос де Пена. Після зустрічі 29-річний футболіст розповів, за рахунок чого вдалося обіграти "гірників".

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Його слова наводить офіційний сайт Динамо:

"Шахтарю потрібна була перемога за всяку ціну, а для нас навіть нічия стала б гарним результатом. Тому ми обрали вичікувальну тактику. Ми оборонялися і намагалися зловити суперника на контратаках. У перші 10-15 хвилин важливо було не пропустити гол. Але потім ми прибрали м'яч до своїх ніг і стали сміливіше виходити в атаку. І, звичайно ж, для нас було важливо забити гол. Ведучи в рахунку, ми могли грати від захисту. Ми добре оборонялися, всі спроби суперників були марними. Вони почали нервувати, робити помилки".

Також вінгер розповів про своє виконання 11-метрового:

"Зазвичай тренер визначає, хто буде бити пенальті. Я був упевнений, що заб'ю. Удар вийшов хороший. Трубін – сильний воротар, до того ж дуже високий. Він був близький до того, щоб дотягнутися до м'яча, вгадав напрямок польоту м'яча, але удар припав точно в кут".

У грудні Карлос де Пена вперше став батьком. Зараз же він показав у камеру знак серця, присвятивши гол дружині і дитині, а також уболівальникам Динамо.

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Тим часом Каштру готовий до відставки з поста головного тренера Шахтаря.

Дивіться, як Карлос забив вирішальний м'яч у матчі Шахтар – Динамо:

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