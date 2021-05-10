Арбітр повинен був вилучати гравця Динамо! Суддівський розбір від Метревелі

Михайло Метревелі

Михайло Метревелі, експерт телеканалу Футбол, спеціально для Спорт.Сегодня завершує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні момент фінального, 26-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

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"Останній тур УПЛ мало що вирішував в плані розподілу місць в турнірній таблиці, єдиною неразіграною була остання путівка в єврокубки. У матчах претендентів на це місце було два спірних епізоди, і можна сказати, що зайва строгість арбітра в матчі Десни сприяла її програшу Маріуполю. З іншого боку, в матчі Ворскли був несправедливий пенальті в ворота полтавчан, що не завадило їм довести гру до перемоги, тому суддівство не стало ключовим при розподілі позицій в таблиці. У матчах лідерів також не обійшлося без помилок. Арбітр повинен був вилучати гравця Динамо Попова за неспортивну поведінку, а суддя матчу Шахтаря пробачив Інгулець не призначивши пенальті за явний фол на Тете в штрафному".

Колос – Динамо – 0:3

Арбітр: Олександр Омельченко. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди грали грубо і досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 80-й хвилині Бесєдін на добиванні після удару Леднєва забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і не зарахував взяття воріт. Це вірне рішення. Форвард Динамо був на півкорпуса ближче до воріт, ніж останній захисник Колоса.

На 87-й хвилині Золотов в підкаті ззаду врізався в ноги Попову, після чого захисник киян встав і буцнув головою свого опонента. Арбітр показав учасникам епізоду по жовтій картці. Жовта картка для Золотова була вірним рішенням, а от у випадку з Поповим арбітр проявив зайву ліберальність. Гравець Динамо повинен був отримувати пряму червону картку за неспортивну поведінку.

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Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Зоря – Олександрія – 2:1

Арбітр: Олександр Солов'ян. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди дуже багато фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 40-й хвилині Гринь в штрафний в підкаті ззаду збив Вантуха. Арбітр зафіксував фол і поставив пенальті в ворота Зорі. Це вірне рішення. Гравець Зорі тягнувся до м'яча, але не зіграв в нього, а замість цього вдарив по нозі свого суперника.

На 80-й хвилині Шахаб впав у штрафному після боротьби зі Стецьковим. Арбітр показав гравцеві Зорі жовту картку за симуляцію. Це вірне рішення. Контакт з боку Стецькова був, але Шахаб почав підбирати ноги відразу, як відчув руку захисника у себе на спині.

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Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Маріуполь – Десна – 4:1

Арбітр: Микола Балакін. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди досить багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 62-й хвилині Домбровський вдарив ззаду по нозі Очеретька. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Десни другу жовту картку. Це вірне рішення. Домбровський зіграв грубо і фол тягнув на жовту картку. Але варто зазначити, що на 58-й хвилині, коли Домбровський отримав перше попередження, арбітр був занадто суворий до гравця Десни. Він не за правилами зупинив прохід Бондаренка, але фол не грубий і це не був зрив небезпечної атаки.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

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Минай – Ворскла – 1:2

Арбітр: Віталій Романов. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 5-й хвилині м'яч після подачі кутового у штрафному потрапив в руку Кулача. Арбітр призначив пенальті у ворота Ворскли. Після наради з асистентом VAR арбітр залишив попереднє рішення в силі. Це сумнівне і швидше помилкове рішення. М'яч дійсно влучив Кулачу в руку, але він намагався притиснути її до грудей. І якби м'яч не потрапив у руку, то він потрапив би гравцеві Ворскли у груди.

На 39-й хвилині м'яч після удару Тілля в штрафному потрапив в руку Матічу. Арбітр призначив пенальті у ворота Миная і показав Матічу жовту картку. VAR підтвердив рішення арбітра. Це вірне рішення. Хоч захисник Миная і притискав руку до корпусу, але він розвернувся до м'яча так, що рука все одно збільшувала обсяг тіла і перешкодила польоту м'яча, який йшов у ворота. Так що цей епізод можна трактувати, як гру рукою. Пенальті заслужений.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Шахтар – Інгулець – 1:0

Арбітр: Дмитро Панчишин. Матч був легким для арбітражу. Команди прагнули грати коректно і мало фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовим для арбітражу був один епізод. На 15-й хвилині Тете впав у штрафному після підкату Салема. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка. Захисник Інгульця не зіграв в м'яч і вдарив півзахисника Шахтаря по ногах. Мав бути пенальті в ворота Інгульця.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

Дніпро-1 – Рух – 1:1

Арбітр: Геннадій Серпутько. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював.

Розглянути варто один епізод. На 5-й доданій до другого тайму хвилині Кондраков впав у штрафному після підкату Батагова. Арбітр призначив пенальті у ворота Дніпра-1. Це вірне рішення. Батагов не зіграв в м'яч і вдарив свого опонента ззаду по нозі.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

Львів – Олімпік – 1:1

Арбітр: Анастасія Романюк. Для арбітражу матч був середньої важкості. Команди порівняно небагато фолили, але був ряд спірних епізодів. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 35-й хвилині Ернест впав у штрафному після боротьби з Драме. Арбітр дала продовжити гру. Це вірне рішення. Ернест просто не втримав рівновагу на швидкості.

На 72-й хвилині Тейшейра впав у штрафному після боротьби з Довгим. Арбітр залишила епізод без уваги і дала продовжити гру. Рішення сумнівне і швидше помилкове. Довгий точно не зіграв в м'яч і схоже, що зачепив Тейшейру ззаду по нозі. Ракурс ТВ-повторів був не найвдалішим, але здавалося, що контакт між гравцями був. А значить в ворота Львова повинен був бути призначений пенальті.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.