10 вересня 19:30 Про матч
Олександрія 1
Інгулець 0
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Олександрія – друга в УПЛ! Після кіровоградського дербі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
10 вересня, 21:26
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Мінімальна перемога Олександрії над Інгульцем дозволила команді мінімум до завтрашнього вечора вийти на друге місце в чемпіонаті України
Олександрія vs Інгулець
Олександрія vs Інгулець / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Сьогодні стартував сьомий тур української Прем'єр-ліги. Відкрило його кіровоградське дербі: Олександрія – Інгулець.

У чемпіонаті у команд протилежні завдання. Олександрія бореться за потрапляння в єврокубки, а ось Інгульцю важливо якомога вище піднятися від зони вильоту.

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Не можна сказати, що глядачі побачили видовищний футбол з купою моментів. На двох команди забили всього один гол. На початку другого тайму Гринь вийшов сам на сам і майстерно пробив повз голкіпера в кут.

Олександрія – Інгулець – 1:0
Гол: Гринь (53)

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Після цієї перемоги Олександрія тимчасово вийшла на друге місце в турнірній таблиці, посунувши Шахтар. Завтра "гірники" зіграють проти Дніпра-1. А лідер УПЛ київське Динамо зустрічається в гостях з Металістом 1925.

Турнірна таблиця

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті 20
Пропущені 2
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В Н В В
2
Олександрія Олександрія Оле
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В Н В
3
Шахтар Шахтар Шах
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті 12
Пропущені 4
Різниця 8
Результати останніх матчів: Н В В П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті 12
Пропущені 6
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Десна Десна Дес
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті 9
Пропущені 10
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В В
6
Ворскла Ворскла Вор
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті 11
Пропущені 5
Різниця 6
Результати останніх матчів: П В Н В В
7
Зоря Зоря Зор
6
3
1
2
12
8
4
10
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В Н П В
8
Верес Верес Вер
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті 7
Пропущені 7
Різниця 0
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Рух Рух Рух
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: В П Н В П
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
12
Минай Минай Мин
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П Н П В
13
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н В Н
14
Чорноморець Чорноморець Чор
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П В П П
15
Львів Львів Льв
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті 4
Пропущені 12
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті 8
Пропущені 15
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П П

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#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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Пʼятниця, 10 вересня
1:0
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