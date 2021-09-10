Олександрія – друга в УПЛ! Після кіровоградського дербі

Мінімальна перемога Олександрії над Інгульцем дозволила команді мінімум до завтрашнього вечора вийти на друге місце в чемпіонаті України
Олександрія vs Інгулець / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"
Сьогодні стартував сьомий тур української Прем'єр-ліги. Відкрило його кіровоградське дербі: Олександрія – Інгулець.
У чемпіонаті у команд протилежні завдання. Олександрія бореться за потрапляння в єврокубки, а ось Інгульцю важливо якомога вище піднятися від зони вильоту.
Не можна сказати, що глядачі побачили видовищний футбол з купою моментів. На двох команди забили всього один гол. На початку другого тайму Гринь вийшов сам на сам і майстерно пробив повз голкіпера в кут.
Олександрія – Інгулець – 1:0
Гол: Гринь (53)
Після цієї перемоги Олександрія тимчасово вийшла на друге місце в турнірній таблиці, посунувши Шахтар. Завтра "гірники" зіграють проти Дніпра-1. А лідер УПЛ київське Динамо зустрічається в гостях з Металістом 1925.
Турнірна таблиця
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
В
Н
В
3
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті
12
Пропущені
4
Різниця
8
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
4
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
5
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
6
6
3
2
1
11
5
6
11
Забиті
11
Пропущені
5
Різниця
6
Результати останніх матчів:
П
В
Н
В
В
7
6
3
1
2
12
8
4
10
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
8
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
9
6
2
1
3
5
8
-3
7
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
П
Н
В
П
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
11
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
В
13
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
6
0
2
4
4
12
-8
2
Забиті
4
Пропущені
12
Різниця
-8
Результати останніх матчів:
П
П
Н
П
П
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П