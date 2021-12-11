Олександрія – Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Олександрія та Шахтар зустрінуться у 18-му турі чемпіонату України. Поєдинок пройде в суботу, 11 грудня, і буде показаний на ТБ та в інтернеті
Олександрія - Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ
Зустріч пройде на стадіоні "Ніка" в Олександрії та розпочнеться о 14:00. Дивитись Олександрія – Шахтар онлайн можна на нашому сайті.
Де дивитись матч Олександрія – Шахтар
- Футбол-1
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- Футбол-1, неділя, 04:05 (повтор)
- Футбол-1, неділя, 10:30 (повтор)
Шахтар може піти на зимову перерву у статусі лідера чемпіонату України, якщо обіграє сьогодні Олександрію. При цьому "гірникам" потрібно забити якнайбільше м'ячів і не пропустити, адже зараз вони випереджають Динамо лише за рахунок різниці м'ячів.
Олександрія ж залишиться на шостому рядку турнірної таблиці Прем'єр-ліги за будь-якого розкладу, але навряд чи вони відмовляться піти у відпустку в хорошому настрої.
1
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті
47
Пропущені
9
Різниця
38
Результати останніх матчів:
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В
В
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В
2
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті
46
Пропущені
8
Різниця
38
Результати останніх матчів:
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В
В
П
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3
18
13
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4
35
17
18
40
Забиті
35
Пропущені
17
Різниця
18
Результати останніх матчів:
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В
В
В
В
4
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті
36
Пропущені
18
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
П
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В
5
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті
29
Пропущені
17
Різниця
12
Результати останніх матчів:
Н
П
В
В
Н
6
17
7
5
5
18
14
4
26
Забиті
18
Пропущені
14
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
П
П
В
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7
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті
22
Пропущені
27
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
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8
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті
14
Пропущені
19
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
Н
9
17
6
3
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22
-10
21
Забиті
12
Пропущені
22
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-10
Результати останніх матчів:
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10
17
6
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10
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27
-11
19
Забиті
16
Пропущені
27
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
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16
4
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20
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17
Забиті
15
Пропущені
20
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
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П
Н
12
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті
13
Пропущені
29
Різниця
-16
Результати останніх матчів:
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13
17
3
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10
13
28
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13
Забиті
13
Пропущені
28
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
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П
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14
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забиті
18
Пропущені
39
Різниця
-21
Результати останніх матчів:
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П
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В
Н
15
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1
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9
11
28
-17
10
Забиті
11
Пропущені
28
Різниця
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Результати останніх матчів:
П
П
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16
18
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Забиті
21
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44
Різниця
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Результати останніх матчів:
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Шахтар виграв 18 матчів проти Олександрії, а олександрійці можуть похвалитися лише трьома перемогами.
Втім, уже протягом чотирьох матчів "гірники" не можуть здолати Олександрію – ні вдома, ні на виїзді. У першому колі поточного чемпіонату Олександрія здобула перемогу з рахунком 2:1.
Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1:39, на нічию – 4:60, на перемогу Олександрії – 8:50.