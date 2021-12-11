12 грудня 06:00
Ломаченко --
Коммі --
11 грудня 20’
Олександрія 0
Шахтар 0
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Олександрія – Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
11 грудня, 12:51
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Олександрія та Шахтар зустрінуться у 18-му турі чемпіонату України. Поєдинок пройде в суботу, 11 грудня, і буде показаний на ТБ та в інтернеті
Олександрія - Шахтар
Олександрія - Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ

Зустріч пройде на стадіоні "Ніка" в Олександрії та розпочнеться о 14:00. Дивитись Олександрія – Шахтар онлайн можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Олександрія – Шахтар

Трансляція матчу
дивiться на olltv
Дивитися
  • Футбол-1
  • Футбол-2
  • Футбол-1, неділя, 04:05 (повтор)
  • Футбол-1, неділя, 10:30 (повтор)

Шахтар може піти на зимову перерву у статусі лідера чемпіонату України, якщо обіграє сьогодні Олександрію. При цьому "гірникам" потрібно забити якнайбільше м'ячів і не пропустити, адже зараз вони випереджають Динамо лише за рахунок різниці м'ячів.

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Олександрія ж залишиться на шостому рядку турнірної таблиці Прем'єр-ліги за будь-якого розкладу, але навряд чи вони відмовляться піти у відпустку в хорошому настрої.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забиті 46
Пропущені 8
Різниця 38
Результати останніх матчів: В В В П В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
17
11
2
4
36
18
18
35
Забиті 36
Пропущені 18
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забиті 29
Пропущені 17
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
17
7
5
5
18
14
4
26
Забиті 18
Пропущені 14
Різниця 4
Результати останніх матчів: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забиті 14
Пропущені 19
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забиті 12
Пропущені 22
Різниця -10
Результати останніх матчів: В В Н В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забиті 16
Пропущені 27
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н В П П Н
12
Львів Львів Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забиті 13
Пропущені 29
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В В П В
13
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
14
Чорноморець Чорноморець Чор
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забиті 18
Пропущені 39
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забиті 11
Пропущені 28
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

Шахтар виграв 18 матчів проти Олександрії, а олександрійці можуть похвалитися лише трьома перемогами.

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Втім, уже протягом чотирьох матчів "гірники" не можуть здолати Олександрію – ні вдома, ні на виїзді. У першому колі поточного чемпіонату Олександрія здобула перемогу з рахунком 2:1.

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1:39, на нічию – 4:60, на перемогу Олександрії – 8:50.

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Верес

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Рух

2.65

2.85

3.05

Львів

Сьогодні

19:30

Ворскла

4.20

3.40

1.92

Чорноморець

Завтра

14:00

Металіст 1925

2.46

3.20

3.00

Динамо

Завтра

17:00

Зоря

1.38

4.70

8.80

Колос

Завтра

19:30

Минай

1.82

3.65

4.40
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Інгулець
17
13:28
13
14
Чорноморець
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
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Субота, 11 грудня
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