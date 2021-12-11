Олександрія – Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Олександрія та Шахтар зустрінуться у 18-му турі чемпіонату України. Поєдинок пройде в суботу, 11 грудня, і буде показаний на ТБ та в інтернеті

Олександрія - Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ

Зустріч пройде на стадіоні "Ніка" в Олександрії та розпочнеться о 14:00. Дивитись Олександрія – Шахтар онлайн можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Олександрія – Шахтар

Футбол-1

Футбол-2

Футбол-1, неділя, 04:05 (повтор)

Футбол-1, неділя, 10:30 (повтор)

Шахтар може піти на зимову перерву у статусі лідера чемпіонату України, якщо обіграє сьогодні Олександрію. При цьому "гірникам" потрібно забити якнайбільше м'ячів і не пропустити, адже зараз вони випереджають Динамо лише за рахунок різниці м'ячів.

Реклама

Олександрія ж залишиться на шостому рядку турнірної таблиці Прем'єр-ліги за будь-якого розкладу, але навряд чи вони відмовляться піти у відпустку в хорошому настрої.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 17 14 2 1 47 9 38 44 Забиті 47 Пропущені 9 Різниця 38 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Динамо Дин 17 14 2 1 46 8 38 44 Забиті 46 Пропущені 8 Різниця 38 Результати останніх матчів: В В В П В 3 Дніпро-1 Дні 18 13 1 4 35 17 18 40 Забиті 35 Пропущені 17 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В В В 4 Зоря Зор 17 11 2 4 36 18 18 35 Забиті 36 Пропущені 18 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В П В В 5 Ворскла Вор 17 9 5 3 29 17 12 32 Забиті 29 Пропущені 17 Різниця 12 Результати останніх матчів: Н П В В Н 6 Олександрія Оле 17 7 5 5 18 14 4 26 Забиті 18 Пропущені 14 Різниця 4 Результати останніх матчів: В П П В Н 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забиті 22 Пропущені 27 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н В П В 8 Верес Вер 17 6 4 7 14 19 -5 22 Забиті 14 Пропущені 19 Різниця -5 Результати останніх матчів: П П В П Н 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забиті 12 Пропущені 22 Різниця -10 Результати останніх матчів: В В Н В П 10 Металіст 1925 Мет 17 6 1 10 16 27 -11 19 Забиті 16 Пропущені 27 Різниця -11 Результати останніх матчів: П П П П П 11 Рух Рух 16 4 5 7 15 20 -5 17 Забиті 15 Пропущені 20 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н В П П Н 12 Львів Льв 17 4 4 9 13 29 -16 16 Забиті 13 Пропущені 29 Різниця -16 Результати останніх матчів: П В В П В 13 Інгулець Інг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забиті 13 Пропущені 28 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П Н П 14 Чорноморець Чор 17 2 5 10 18 39 -21 11 Забиті 18 Пропущені 39 Різниця -21 Результати останніх матчів: П П П В Н 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забиті 11 Пропущені 28 Різниця -17 Результати останніх матчів: П П Н Н П 16 Маріуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забиті 21 Пропущені 44 Різниця -23 Результати останніх матчів: П Н П П В

Шахтар виграв 18 матчів проти Олександрії, а олександрійці можуть похвалитися лише трьома перемогами.

Реклама

Втім, уже протягом чотирьох матчів "гірники" не можуть здолати Олександрію – ні вдома, ні на виїзді. У першому колі поточного чемпіонату Олександрія здобула перемогу з рахунком 2:1.

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1:39, на нічию – 4:60, на перемогу Олександрії – 8:50.