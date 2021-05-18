Олександрія призначила головним тренером однокласника Реброва і чемпіона світу

Олександрія спробує повернутися в єврокубки під керівництвом нового наставника. Керувати командою довірили тренеру, у якого в послужному списку лише один клуб

Юрій Гура - новий тренер Олександрії / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Олександрія представила Юрія Гуру в якості нового головного тренера команди. Він прийшов на заміну Володимиру Шарану, який пішов у відставку після закінчення сезону.

Гура є вихованцем місцевого футболу. Виступав за попередника Олександрії Поліграфтехніку, а також ряд клубів з Казахстану. З 2011 по 2014 рік очолював УкрАгроКом і виводив команду в Першу лігу, повідомляє офіційний сайт Олександрії.

У березні 2014 року Гура отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. В одній групі з ним проходили навчання в тому числі Сергій Ребров і Олександр Петраков, чемпіон світу U-19. З того ж року почав працювати в Олександрії.

Нагадаємо, минулий чемпіонат України Олександрія завершила на 9-му місці і залишилася без єврокубків на наступний сезон. Шаран очолював команду з 2013 року.