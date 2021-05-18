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Олександрія призначила головним тренером однокласника Реброва і чемпіона світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 травня, 20:02
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Олександрія спробує повернутися в єврокубки під керівництвом нового наставника. Керувати командою довірили тренеру, у якого в послужному списку лише один клуб
Юрій Гура - новий тренер Олександрії
Юрій Гура - новий тренер Олександрії / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Олександрія представила Юрія Гуру в якості нового головного тренера команди. Він прийшов на заміну Володимиру Шарану, який пішов у відставку після закінчення сезону.

Гура є вихованцем місцевого футболу. Виступав за попередника Олександрії Поліграфтехніку, а також ряд клубів з Казахстану. З 2011 по 2014 рік очолював УкрАгроКом і виводив команду в Першу лігу, повідомляє офіційний сайт Олександрії.

У березні 2014 року Гура отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. В одній групі з ним проходили навчання в тому числі Сергій Ребров і Олександр Петраков, чемпіон світу U-19. З того ж року почав працювати в Олександрії.

В тренді

Нагадаємо, минулий чемпіонат України Олександрія завершила на 9-му місці і залишилася без єврокубків на наступний сезон. Шаран очолював команду з 2013 року.

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Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
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1
Динамо Динамо Дин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
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2
Шахтар Шахтар Шах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забиті 51
Пропущені 19
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В П П
3
Зоря Зоря Зор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
Колос Колос Кол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
Ворскла Ворскла Вор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
Десна Десна Дес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забиті 36
Пропущені 38
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П П В Н
8
Львів Львів Льв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забиті 25
Пропущені 51
Різниця -26
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
Олександрія Олександрія Оле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
10
Рух Рух Рух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забиті 27
Пропущені 39
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В В В Н
11
Маріуполь Маріуполь Мар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
12
Інгулець Інгулець Інг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забиті 24
Пропущені 36
Різниця -12
Результати останніх матчів: П В В П Н
13
Олімпік Олімпік Олі
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забиті 28
Пропущені 48
Різниця -20
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
Минай Минай Мин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

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Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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