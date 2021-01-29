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31 боєць Каштру: "Шахтар" полетів на збори в Белек

29 січня, 13:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У "гірників" заплановано три спаринги

Донецький "Шахтар" полетів до Туреччини, де буде готуватися до другої частини сезону УПЛ. До слова, сьогодні на збір до Туреччини відправилося і київське "Динамо" .

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Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв на збір в Белек 31 футболіста.

  • воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін, Гриценко
  • захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко, Вітао, Бондар
  • півзахисники: Болбат, Степаненко, Тайсон, Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Малишев, Соломон, Коваленко, Патрік, Майкон, Сіпріано, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо
  • нападники: Мораес, В'юнник

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"Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

Донецький клуб запланував кілька спарингів на зборах. Першим суперником "Шахтаря" стане сербська "Црвена Звєзда", з якою "гірники" зіграють 31 січня. Також в планах поєдинки проти "Слована" з Братислави і грузинського "Локомотива".

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Раніше ми писали, що "Шахтар" завершив перший тренувальний збір розгромною перемогою над "Сілексом" з Північної Македонії. "Гірники" перемогли з рахунком – 4:1.

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