Зірковий український боксер покарав колишнього земляка, який переметнувся під прапор Росії

Лідер збірної України з боксу Олександр Хижняк переміг росіянина Гліба Бакши в фіналі європейського кваліфікаційного турніру в Парижі у ваговій категорії до 75 кг. Наш боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.
Цікаво, що Бакши є уродженцем Сімферополя, з 2010 по 2014 він був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор. Хижняк вже перемагав Бакши на Європейських іграх в Мінську в 2019 році.
На турнірі в Парижі розігруються останні путівки на Олімпіаду в Токіо. Хижняк вже завоював для себе квиток до Японії, проте, ця перемога додасть йому очок, що буде впливати на посів на Олімпіаді-2020. Всього ж Україна завоювала чотири ліцензії:
ЧОЛОВІЧА КОМАНДА:
- Микола Буценко (57 кг)
- Ярослав Харциз (63 кг)
- Олександр Хижняк (75 кг)
ЖІНОЧА КОМАНДА:
- Анна Лисенко (69 кг)
Нагадаємо, що Хижняк є чемпіоном світу 2017 року і переможцем Європейських Ігор-2019. Також українець взяв золото на домашньому чемпіонаті Європи в Харкові в 2017 році. У 2019 Олександр не зміг захистить світовий титул, так як Україна бойкотували ЧС в Росії.