Зірковий український боксер покарав колишнього земляка, який переметнувся під прапор Росії

Україна завоювала на європейському кваліфікаційному турнірі чотири путівки на Олімпіаду 2020 року, а вишенькою на торті стала перемога в фіналі Олександра Хижняка над колишнім співвітчизником

Олександр Хижняк став переможцем європейського кваліфікаційного турнира. Фото: AIBA

Лідер збірної України з боксу Олександр Хижняк переміг росіянина Гліба Бакши в фіналі європейського кваліфікаційного турніру в Парижі у ваговій категорії до 75 кг. Наш боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Цікаво, що Бакши є уродженцем Сімферополя, з 2010 по 2014 він був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор. Хижняк вже перемагав Бакши на Європейських іграх в Мінську в 2019 році.

На турнірі в Парижі розігруються останні путівки на Олімпіаду в Токіо. Хижняк вже завоював для себе квиток до Японії, проте, ця перемога додасть йому очок, що буде впливати на посів на Олімпіаді-2020. Всього ж Україна завоювала чотири ліцензії:

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ЧОЛОВІЧА КОМАНДА:

Микола Буценко (57 кг)

Ярослав Харциз (63 кг)

Олександр Хижняк (75 кг)

ЖІНОЧА КОМАНДА:

Анна Лисенко (69 кг)

Нагадаємо, що Хижняк є чемпіоном світу 2017 року і переможцем Європейських Ігор-2019. Також українець взяв золото на домашньому чемпіонаті Європи в Харкові в 2017 році. У 2019 Олександр не зміг захистить світовий титул, так як Україна бойкотували ЧС в Росії.