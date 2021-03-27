"Золотий хлопчик" світового боксу повертається в ринг. Тенденція, однак

У світовому боксі намітилася вражаюча тенденція. Ветерани, які славилися роки і десятиліття тому, раптом вирішили знову повернутися на ринг. Нещодавно Майк Тайсон бився з Роєм Джонсом, а на днях Майк Тайсон назвав точну дату бою з Холіфілдом. Тепер же стало відомо ще про одного знаменитого боксера, котрий пішов цим шляхом.

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Про бажання провести бій заявив 48-річний Оскар Де Ла Хойя. Інформацію про це розповсюдив журналіст-інсайдер Майк Коппінджер на своїй сторінці в Twitter.

Американець мексиканського походження на прізвисько "Золотий хлопчик" останній раз бився в 2008 році, програвши Менні Пак'яо. На початку 2009-го оголосив про завершення кар'єри. Тепер Оскар хоче вийти на ринг 3 липня цього року. До речі, на початку березня стало відомо, що Менні Пак'яо повертається .

Де Ла Хойя – олімпійський чемпіон-1992 року, чемпіон світу серед профі в декількох вагових категоріях. На професійному рингу здобув 39 перемог і 6 разів програвав. Після відходу зі спорту став промоутером, заснувавши компанію Golden Boy Promotions.

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Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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