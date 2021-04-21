Дружина Редкача послала його суперника прямо в рингу: відлуння скандального бою

Реджіс Прогрейс розповів, чому Іван Редкач симулював травму під час їхнього бою і що кричала йому дружина українського боксера

На вихідних українець Іван Редкач програв Реджісу Прогрейсуу дуже дивний спосіб. Після несильного удару Редкач корчився від болю і з рингу його винесли на ношах.

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Реджіс був здивований такою поведінкою українця, але знає причини.

"Редкач не хотів, щоб його нокаутували. У кожному раунді він пропускав багато ударів і знав, що буде далі. Він шукав спосіб піти з рингу. Той останній удар навіть не був сильним. Я стояв в рингу, а його дружина кричала на мене: "Ппішов на х ..., пішов на х ..." , – зізнався Прогрейс в інтерв'ю BoxingScene.

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Після бою Атлетична комісія Джорджії постановила, що українець Іван Редкач програв американцеві Реджісу Прогрейсу технічним нокаутом, хоча початкове формулювання результату бою – технічне рішення.

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За вихід в ринг Редкач заробив 250 тисяч доларів, його суперник – 800 тисяч.

Іван Редкач на ношах після бою з Реджісом Прогрейсом / Фото: Getty Images

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