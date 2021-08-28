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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Заліт похлеще Магучіх: Хижняк обіймався з другом Путіна, що планував відкрити бізнес в Криму

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 серпня, 23:35
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Не встигли вщухнути пристрасті з обіймами Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене, як в українському спорті трапилася нова "зрада". У скандал вляпався боксер Олександр Хижняк
Олександр Хижняк зробив фото з Роєм Джонсом
Олександр Хижняк зробив фото з Роєм Джонсом / Фото: Instagram

На церемонії AIBA в Сербії срібний призер Олімпіади-2020 в Токіо зустрівся з легендарним американським боксером Роєм Джонсом-молодшим і не упустив шанс зробити спільне фото.

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"Радий був зустріти і познайомитися зі світовою легендою Роєм Джонсом, який також відомий своєю музичною та акторською діяльністю!", – підписав знімок Хижняк.

Рой Джонс – срібний призер Олімпіади-1988, був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях! Від середнього до суперважкого дивізіону, а в напівважкій вазі був абсолютним чемпіоном.

А ще він запам'ятався тим, що в 2015 році продався Росії і випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин з США".

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Бізнес він, до речі, хотів відкривати в окупованому Росією Криму. У відповідь Росія погасила податкові борги боксера в США в розмірі 3 млн доларів.

Джонс хвалив президента Росії і зустрічався з ним в Севастополі, через що був включений в базу "Миротворця". Пізніше Джонс гостював у Чечні на запрошення Рамзана Кадирова.

"Кажуть, що наші країни – головні вороги, але це не так. Чому росіяни так люблять і поважають мене? 95% жителів Росії знають, хто я такий, а я американець.

Хіба вони ненавидять нас? Ні, але якщо слухати пропаганду, то можна покластися, що всі нібито хочуть нас убити", – розповідав якось в інтерв'ю боксер.

Для порівняння, Ласіцкене, через яку ледь не роздерли Магучіх, активно критикує спортивну владу своєї країни через допінгові схеми, бездіяльність і непрофесіоналізм. Також вона загрожувала їм судами. Спортсменку навіть не хотіли пускати на Олімпіаду.

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Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

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