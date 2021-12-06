5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚡ Переговори Байден - Путін 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Забути про титул? Український боксер програв відбірковий бій

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
6 грудня, 08:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
36-річний Сергій Дерев'янченко пообіцяв відпочити та розпочати з початку свій шлях за чемпіонським титулом
Адамес переміг Дерев'янченка за очками
Адамес переміг Дерев'янченка за очками / Фото: Getty Images

Український боксер Сергій Дерев'янченко спіткнувся на шляху до чемпіонського титулу. Він зненацька програв відбірковий поєдинок.

У Лос-Анджелесі українець вийшов у ринг проти домініканця Карлоса Адамеса. Переможець мав зустрітися із першим номером рейтингу WBC Хайме Мунгією. А далі – бій із чемпіоном.

Реклама

Початок поєдинку вийшов складним для нашого боксера. Карлос впевнено йшов уперед, на будь-яку атаку відповідав потужними та точними ударами.

Дерев'янченко, програвши стартові раунди, у другій половині поєдинку активізувався та пішов уперед. На жаль, нокаутувати суперника не вдалося. Довелося чекати на вердикт суддів. Один із них побачив нічию – 95:95, два інші віддали перемогу Адамесу – 96:94 , 97:93.

Це четверта поразка у кар'єрі Дерев'янченка за 13 перемог. Але він не опускає руки. Сергій пообіцяв відпочити та продовжити кар'єру.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Зоря
17
36:18
35
4
Дніпро-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Неділя, 5 грудня
1:0
Відео Про матч
3:0
Відео Про матч
3:3
Відео Про матч
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти