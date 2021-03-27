За склом: українець Редкач провів незвичайну дуель поглядів з американцем

Іван після тривалого простою готується вийти на ринг у квітні

Український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Іван Редкач активно готується до бою проти американця Реджиса Прогрейса. Як ми писали, нещодавно 35-річний Редкач отримав в суперники фіналіста Суперсерії. Минулої ночі суперники пройшли церемонію дуелі поглядів, яку організували в незвичайному форматі.

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З урахуванням реалій пандемії коронавірусу боксерів помістили в своєрідну клітку і розділили склом. Вийшло досить своєрідно і ефектно.

Іван Редкач і Реджийс Прогрейс – дуель поглядів

Українець і американець вели себе досить культурно і якимись провокативними діями цього разу не відзначилися. Хоча днями скандаліст Редкач підколов Ломаченка: "Йому тато не дозволяє".

Напередодні ж Іван похвалився своїм прибуттям на пресконференцію у Лас-Вегасі.

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У профі-кар'єрі у уродженця Шостки 29 поєдинків при 23 перемогах, 5 поразках і одній нічиїй. 32-річний Реджис виграв 25 боїв і один раз поступився за очками. "Файт" запланований на 17 квітня в Атланті.

Попереднього разу Редкач виходив на ринг в січні 2020 року, коли за очками програв Денні Гарсії бій за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBC. У ході поєдинку українець вкусив суперника за шию,за що отримав прізвисько "Український Тайсон". Його відсторонили від боксу на рік, однак пізніше скоротили строк.

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