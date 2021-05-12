За підбите Альваресом око Сондерс забезпечив себе на все життя: гонорари боксерів

Британський спортсмен отримав серйозну травму обличчя після удару мексиканця, але заробив не менше 8 мільйонів доларів, зате його опонент отримає 35

Біллі Джо Сондерс і Сауль Альварес / Фото: Getty Images

У ніч на неділю в Арлінгтоні (Техас, США) Сауль Альварес переміг Біллі Джо Сондерса. Британський претендент не вийшов на дев'ятий раунд через пошкодження ока. Однак, як повідомили інсайдери, він заробив досить велику суму, якої йому вистачить на все життя.

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Правда, як виявилося, у Сондерса не просто заплив очей, але ще і зламалася кістка. Напередодні жахливий знімок черепа боксера після удару Альвареса потрапив у Мережу. Втім, здоров'я Біллі Джо має відновитися, інвалідом він не стане. Сам боксер також заспокоїв своїх близьких і шанувальників, заявивши, що з ним все в порядку. Звісно, звичайно.

Зате за свій виступ в Штатах в присутності 73 тисяч глядачів (в епоху коронавірусу!) Сондерс сумарно отримає 8 мільйонів доларів. Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер, помітивши, що травма все ж загрожує продовженню кар'єри спортсмена.

Доходи ж чемпіона світу і найкращого боксера планети незалежно від вагової категорії є значно більшими. Кажуть, що рудоволосий мексиканець Сауль Альварес заробив приблизно 35 мільйонів! Помітну частину в цій сумі становить прибуток від продажу квитків.

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Згадаймо, як Тайсон і Деонтей Вайлдер вели себе на зважуванні: