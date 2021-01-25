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"Я повернувся з матриці": Ломаченко нестандартно відповів критикам

25 січня, 14:50

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер збирається скоро повернутися на ринг, але суперник поки не відомий

Уже колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко нечасто пише в соцмережах. Сьогодні ж 32-річний боксер вирішив висловитися – коротко і по справі. Хоча днями Ломаченко атакував Лопеса в соцмережах з надією на реванш.

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На цей раз Вася підколов своїх критиків, повідомивши на власній сторінці в Instagram:

"Повернувшись із матриці, я не можу чути, що вони говорять".

Зауважимо, що пост українець написав англійською мовою, з чого випливає, що адресується він, насамперед, його опонентам за кордоном. За кілька годин "лайки" під ним поставили більше 73 тисяч людей. Своїм посланням Лома хоче повідомити, що звинувачення "хейтерів" його не обходять.

Нагадаємо, раніше спортсмена тролили тим, що його подобається фільм "Матриця". Також закликали визнати поразку в бою з Теофімо Лопесом. Читайте про те, що Ломаченко переконує себе, що переміг Лопеса. Зокрема, він не погоджувався з підрахунком ударів статистиками в жовтневому поєдинку з американцем.

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Дивіться, як тренувався Василь:

Як тренується Василь Ломаченко

Минулого тижня Ломаченко поліз в море при 13 градусах морозу , Задоволено посміхаючись.

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