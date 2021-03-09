"WBO буде змушена оголосити бій Джошуа – Усик": нові факти від промоутера українця

Промоутер українського суперважковаговика Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про наступний поєдинок боксера – варто його чекати в травні-червні чи бій планують вже ближче до осені. Також гендиректор К2 повідомив, що наступним суперником кримчанина все ще може стати чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа, а не британець Джо Джойс.

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"Точно не осінь. Але більше сказати досить складно сьогодні. Поясню чому. Бій Джошуа – Ф'юрі досі не оголошений. Без його оголошення не існує юридичних підстав оголошувати поєдинок Джойс – Усик за тимчасового чемпіона. А в разі, якщо сторони Джошуа і Ф'юрі так і не дійдуть згоди, WBO буде змушена оголосити бій Джошуа – Усик. Тому маємо чекати, поки складуться всі пазли", – цитує Красюка Чемпіон

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Раніше ми писали, що Усик покликав Джойса до Києва, а британець нахамив йому. Олександр хотів би провести наступний бій в Україні, але британський боєць не в захваті від такої ідеї.

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