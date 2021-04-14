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Врізав так, що суперник втратив свідомість прямо на рингу: відео ефектного нокауту

14 квітня, 14:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Поєдинок двох японських боксерів завершився глибоким нокаутом в першому раунді. Рюїчі Сакамото почав свій шлях в професійному боксі з перемоги над Юсуке Окімото

Японський боксер Рюїчі Сакамото успішно дебютував на професійному ринзі, перемігши вже в першому раунді свого співвітчизника Юсуке Окімото, для якого ця поразка виявилося другою в кар'єрі при одній перемозі.

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Боксери зійшлися в близькому бою, постійно пов'язуючи один одному руки. У якийсь момент Сакамото вдалося вирватися і нанести різкий удар правою, після чого Окімото в несвідомому стані звалився на канвас.

Рефері спочатку мав намір відраховувати нокдаун, але потім різко замахав руками, сигналізуючи про закінчення поєдинку, коли побачив в якому стані знаходиться боксер.

Раніше ми писали про божевільний нокаут, що викликав безумство у глядачів. Бій двох дебютантів порадував глядачів ефектним нокаутом вже в першому раунді. На емоціях вболівальники ледь не зійшли з розуму і намагалися прорватися на ринг.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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