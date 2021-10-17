Упівсили: Ф'юрі не очікував такої легкої перемоги

Г'юї Ф'юрі в Ньюкаслі п'ять раундів нещадно бив німця румунського походження Кристіана Хаммера, і на шостий суперник британця вже не вийшов, пославшись на травму біцепса.
Як зізнався після поєдинку кузен Циганського короля, для перемоги йому довелося використати всього 50 відсотків своїх можливостей.
"Ми розробили відмінний план на поєдинок. Я ще не встиг завдати багато ударів і провести багато комбінацій, над якими працював у тренувальному таборі, тому що мій суперник відмовився продовжувати бій. У цьому поєдинку я використав лише 50 відсотків свого потенціалу".
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"Чи був я переконливий? Запитайте у Хаммера. Мені всього 27 років і я обожнюю битися", – сказав у коментарі Dailystar Г'юї Ф'юрі, давши зрозуміти, що готовий до більш серйозних викликів.
Нагадаємо, що в кар'єрі Г'юї Ф'юрі вже був один чемпіонський поєдинок – в 2017-му він програв бій за пояс WBO новозеландцеві Джозефу Паркеру. Нині цей титул належить Олександру Усику.
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