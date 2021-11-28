Повернення до Ломаченка? Батько Лопеса озвучив плани сина

Після сенсаційної поразки від Джорджа Камбососа Теофімо Лопес не має наміру залишатися у легкій вазі та відвойовувати статус абсолютного чемпіона цієї категорії.
Хоча Камбосос і запропонував йому побитися знову, тільки не в США, а Австралії – з 80 тисячами глядачів на трибунах.
"Ми піднімемося в першу напівсередню вагу, проведемо бій у лютому, а потім поб'ємося з Джошем Тейлором (чемпіоном дивізіону) навесні. Ми все одно зробимо те, про що говорили. Поразка від Камбососа нічого не змінює", – заявив каналу SecondsOut Теофімо Лопес-старший.
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Раніше повідомлялося, що Лопес згоден провести реванш із Ломаченком. Але лише за умови, що український боксер підніметься до першого напівсереднього дивізіону.
Але навряд чи Вася згодиться на це – у разі перемоги над Річардом Коммі 11 грудня, у нього з'явиться шанс зустрітися з Камбососом за звання короля легкої ваги