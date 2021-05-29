Ось це сенсація: небитого чемпіона брутально нокаутували і відібрали титул

Мексиканський боксер Естебан Бермудес несподівано нокаутував небитого до сьогоднішнього дня Карлоса Канізалеса з Венесуели і завоював титул чемпіона світу за версією WBA в першій найлегшій вазі.
Читайте також: Українця нокаутували в Москві після забороненого удару
Розв'язка бою наступила в шостому раунді. Спочатку Бермудес серією ударів в корпус і голову відправив Канізалеса в нокдаун. Той зумів піднятися на ноги, але через кілька секунд пошкодував про це – мексиканець розгонистим ударом наглухо вирубив суперника.
Для Бермудеса ця перемога стала 14-ю в профі при трьох поразках. А Канізалес зазнав першої поразки після 22 перемог і однієї нічиєї. Венесуелець проводив третій захист титулу WBA.
Яскраві нокаути:
- 51-річний боксер вирубив суперника в першому раунді. А Кличко все думає про повернення
- Боксера паралізувало після 12-го нокауту поспіль
- Ногою в щелепу з положення лежачи: неймовірний удар з жіночого ММА (відео)
- Блискавичними нокдаунами Тейлор переміг Раміреса: як падав колишній кривдник українця
- Жінка-Кіборг з Бразилії жорстко кинула суперницю заради чемпіонського пояса