Ось це сенсація: небитого чемпіона брутально нокаутували і відібрали титул

Третій захист титулу чемпіона WBA виявилася для Карлоса Канізалеса невдалою. Непереможний боксер зазнав першої поразки в кар'єрі і втратив пояс

Естебан Бермудес завоював титул в першій найлегшій вазі. Фото: WBA

Мексиканський боксер Естебан Бермудес несподівано нокаутував небитого до сьогоднішнього дня Карлоса Канізалеса з Венесуели і завоював титул чемпіона світу за версією WBA в першій найлегшій вазі.

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Розв'язка бою наступила в шостому раунді. Спочатку Бермудес серією ударів в корпус і голову відправив Канізалеса в нокдаун. Той зумів піднятися на ноги, але через кілька секунд пошкодував про це – мексиканець розгонистим ударом наглухо вирубив суперника.

Для Бермудеса ця перемога стала 14-ю в профі при трьох поразках. А Канізалес зазнав першої поразки після 22 перемог і однієї нічиєї. Венесуелець проводив третій захист титулу WBA.