"Смердючий виродок": хейтер Ломаченка вивів з себе майбутнього суперника Васі

Одіозний український боксер Іван Редкач знайшов нову жертву для свого трештока

Джервонта Девіс vs Іван Рідкач / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандальний 35-річний боксер прославився своїми їдкими коментарями на адресу Олександра Усика та Василя Ломаченка. Але цього разу під гостре слово Редкача потрапив дворазовий чемпіон у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс.

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А привід був безневинний. Американець на своїй сторінці Twitter опублікував фотографії зі своєю маленькою донькою.

Звичайно ж першим залишив свій коментар всюдисущий Іван.

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"Мої вітання", – написав Редкач.

У відповідь Девіс послав українського боксера.

"Пішов на х**", – відповів чемпіон.

Редкач не залишився у боргу перед Девісом і відповів американцю за всіма законами жанру.

"Смердючий виродок, жирна сука!", – не скупився в лайках українець.

Нагадаємо, раніше Редкач шанобливо ставився до Девіса, і навіть ставив його вище за абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка.

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"Ломаченко чи Камбосос? Ломаченко. Але Василь програє Джервонті Девісу. Чому? Девіс потужніший", – розповів Редкач в інтерв'ю каналу ESNews у YouTube.

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

До речі, тренер непереможного американця Джервонти Девіса бажає, щоб його підопічний зустрівся з українцем Василем Ломаченком. Він сподівається, що бій відбудеться вже цього року.

Дивіться як проводили спаринг Іван Редкач та Джервонта Девіс

Редкач і Девіс раніше товаришували / Фото: Twitter

Також ми повідомляли, як на Водохреще зірка українського боксу "утопила" Путіна в ополонці. Так Іван Редкач привітав своїх підписників зі святом.