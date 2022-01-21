"Смердючий виродок": хейтер Ломаченка вивів з себе майбутнього суперника Васі

Скандальний 35-річний боксер прославився своїми їдкими коментарями на адресу Олександра Усика та Василя Ломаченка. Але цього разу під гостре слово Редкача потрапив дворазовий чемпіон у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс.
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А привід був безневинний. Американець на своїй сторінці Twitter опублікував фотографії зі своєю маленькою донькою.
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January 21, 2022
Звичайно ж першим залишив свій коментар всюдисущий Іван.
"Мої вітання", – написав Редкач.
У відповідь Девіс послав українського боксера.
"Пішов на х**", – відповів чемпіон.
Редкач не залишився у боргу перед Девісом і відповів американцю за всіма законами жанру.
"Смердючий виродок, жирна сука!", – не скупився в лайках українець.
Нагадаємо, раніше Редкач шанобливо ставився до Девіса, і навіть ставив його вище за абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка.
"Ломаченко чи Камбосос? Ломаченко. Але Василь програє Джервонті Девісу. Чому? Девіс потужніший", – розповів Редкач в інтерв'ю каналу ESNews у YouTube.
До речі, тренер непереможного американця Джервонти Девіса бажає, щоб його підопічний зустрівся з українцем Василем Ломаченком. Він сподівається, що бій відбудеться вже цього року.
Дивіться як проводили спаринг Іван Редкач та Джервонта Девіс
Також ми повідомляли, як на Водохреще зірка українського боксу "утопила" Путіна в ополонці. Так Іван Редкач привітав своїх підписників зі святом.