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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Вася у попадосі. Екстренер Кличка поспівчував Ломаченку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 листопада, 12:21
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На думку Сергія Городнічова, Василю Ломаченку не бачити чемпіонських титулів найближчим часом – Джордж Камбосос не захоче битися з ним
Ломаченко і Городнічов із Кличком
Ломаченко і Городнічов із Кличком / Фото: Колаж: Сьогодні

Після сенсаційної перемоги Джорджа Камбососа над Теофімо Лопесом заговорили про те, що наступним суперником нового чемпіона світу з Австралії може стати Василь Ломаченко.

Проте колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов не вірить, що поєдинок Ломаченко – Камбосос відбудеться.

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"Якщо зараз організувати бій із Камбососом, то у Васі, звісно, багато шансів на перемогу, – заявив на своєму YouTube-каналі Городнічов. – Але сам австралієць налаштується на інші поєдинки. Йому потрібно боксувати із чемпіонами, володарями титулів. У Васі немає поясів, і його, звичайно, ніхто не запросить боксувати".

Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"Авжеж, організувати цей бій можливо, але треба стільки зусиль, стільки реклами. Камбососу доведеться поставити все на цей бій. Але ж він розуміє, що може програти Ломаченку і втратити всі пояси".

"Я не бачу, що Ломаченко отримає бій із Камбососом найближчим часом – тому Василь у попадосі", – підсумував екстренер Володимира Кличка.

Городничев і Кличко
Городничев і Кличко / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що наступним суперником Камбососа може стати Девін Хейні.

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Хейні, Камбосос і Ломаченко
Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Тим часом Ломаченко 11 грудня поб'ється з першим у своїй профі-кар'єрі суперником із Африки – Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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