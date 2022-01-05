Вася брехав: названо нову причину, чому Ломаченко не добив Коммі

Ломаченко стверджував, що йому було шкода африканця. А насправді українцю було шкода самого себе – стверджує тренер Коммі

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

Андре Розьє, тренер ганського боксера Річарда Коммі, озвучив свою версію, чому Василь Ломаченко не добив африканця у грудневому бою на рингу "Медісон-сквер-гарден".

Раніше сам Ломаченко заявив: "Я бачив його стан, мені було шкода його". Тому, мовляв, відправивши Коммі до нокдауну в сьомому раунді, Ломаченко закликав кут африканця викинути рушник і зупинити побиття Термінатора.

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Проте тренер Коммі Андре Розьє заявив, що в такий спосіб Ломаченко дбав не про здоров'я Коммі, а про своє власне.

"Коли хтось робить щось таке, він намагається будь-яким способом піти з рингу швидше. Я бачив, що Ломаченко і сам пропускав. Були моменти, коли Річард влучав у нього, і Ломаченко згинався. І українець подумав: "Дозвольте мені закінчити бій, поки цей хлопець не поцілив у мене ще раз", ось у чому справа", – заявив WBH Radio Андре Розьє.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

"Це була гра на публіку. Ломаченко такий: "Гей, будь ласка, давайте зупинимо це зараз, щоб мені не довелося мати із цим справу довше", – додав Андре Розьє.

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Нагадаємо, що Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів і тепер розраховує побитися в Австралії за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з Джорджем Камбососом.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Додамо, на думку промоутера Усика Олександра Красюка, Ломаченко відмовився у грудні добивати Коммі з гуманних міркувань – щоб не вбити.