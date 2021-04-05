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У Росії від наслідків коронавірусу помер знаменитий коментатор

5 квітня, 18:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гендлін не помітив, як переніс коронавірус, але пізніше йому стало гірше

Відомий російський спортивний коментатор Володимир Гендлін помер 5 квітня на 85-му році життя. Нагадаємо, що кілька днів тому від наслідків коронавируса помер знаменитий російський тренер .

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9 березня Гендлін переніс обширний інфаркт, в той же день переніс дві операції. Через тиждень виписався з лікарні, але незабаром відчув себе погано. Тести на коронавірус були негативні. 26 березня було встановлено наявність антитіл і зроблені висновки, що був перенесений COVID-19, якого він не помітив. Захворювання дало ускладнення у вигляді пневмонії. 4 квітня коментатор був переведений на ШВЛ, повідомляють Відомості.

Гендлін провів 51 бій в аматорському боксі, після чого працював дитячим тренером і журналістом. Більше 20 років він працював коментатором на боксерських поєдинках.

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Кілька днів тому ми писали, що російський тренер помер прямо під час матчу. У зв'язку з трагедією матчі турніру перенесли на іншу дату.

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бокс коментатор

Джерело: Сегодня|Спорт

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