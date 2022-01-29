У 15 разів більше, ніж Усик: скільки заробить Ф'юрі за наступний бій

Британський чемпіон планує захист титулу у квітні та отримає 80% від призового фонду, а це понад 32 мільйони доларів

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Промоутерська компанія Queensberry Promotions Френка Уоррена виграла торги на право організувати бій між чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Уайтом.

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Queensberry Promotions, які представляють інтереси чемпіона, зробили ставку 41 мільйон доларів, у той час як Matchroom Boxing Едді Хірна – 32 мільйони.

Ф'юрі отримає 80 відсотків загальної суми гонорару – близько 32,8 млн, а Уайт – 8,2 млн. Наприклад, Всик за бій з Джошуа заробив приблизно 2 млн доларів.

Імовірно, бій Ф'юрі – Уайт відбудеться 29 квітня в Кардіффі.

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Нагадаємо, раніше Ф'юрі обізвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна психами, за їх відмову від космічної суми відступних – 90 мільйонів доларів.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Ділліан Уайт – колишній кікбоксер, чемпіон Європи та дворазовий чемпіон Великобританії з кікбоксингу за версією K-1. Протягом п'яти років посідав перше місце у рейтингу найкращих кікбоксерів Великобританії. Також брав участь у змішаних єдиноборствах.

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У боксі провів 30 боїв – 28 перемог у 30 боях. Програвав Олександру Повєткіну та Ентоні Джошуа.