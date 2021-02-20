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"Влаштую шоу в туалеті": колишній чемпіон вийшов з в'язниці і обіцяє крутий бій

20 лютого, 20:53

Олена Павлова Олена Павлова

Скандальний боксер чекає на велику кількість переглядів

Колишній чемпіон у чотирьох вагах скандаліст Едріен Бронер (33-4-1, 24 КО) розповів, що думає про поєдинок без глядачів. Нагадаємо, що наступним суперником Бронера називали українця Івана Редкача. Бій Редкача з ексчемпіоном світу був запланований на жовтень2019 року, але не відбувся. А вже 20 лютого Едріен вийде проти проспекту Джованні Сантьяго (14-0-1, 10 КО).

"Мені взагалі насрати, де це робити. Помістіть мене хоч в туалет, я і там влаштую шоу. Звичайно, присутність фанів завжди вітається. Але якщо їх немає, значить, буде більше переглядів, тому я очікую на хороші цифри. Всі згорають від нетерпіння, чекаючи мого бою. У суботу я влаштую круте шоу", – цитує Бронера vRINGe.

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Нагадаємо, що в листопаді 2020 року колишній чемпіон світу не зміг виплатити штраф постраждалій жінці і сів у в'язницю.

А в серпні Едріен вже був засуджений до семи днів тюремного ув'язненняза порушення умовного покарання.

Едріен Бронер/Фото SHOWTIME Boxing

Едріен Бронер/Фото SHOWTIME Boxing

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Нагадаємо, що в листопаді 2018-го 35-річна американка висунула проти Бронера звинувачення в сексуальних домаганнях в нічному клубі. Боксер визнав провину, отримав два роки умовно і мав виплатити штраф. Не зміг, але повідомив, що взимку 2021-го у нього запланований бій, за який він отримає солідний гонорар і все віддасть. І, мабуть, йому повірили.

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шоу бій боксер Едріен Бронер
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