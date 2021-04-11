Усику на замітку: непереможний супертяж нокаутував з одного удару

В андеркарті поєдинку між Максимом Власовим і Джо Смітом за титул чемпіона світу за версією WBOв напівважкій вазі перспективний нігерійський боксер Ефе Аджагба, який виступає в суперважкому дивізіоні, ефектно нокаутував американця Брайана Говарда.

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У третьому раунді Аджагба виждав момент для удару і потужним правим хуком відправив суперника "спати". Говард впав на настил рингу і перші секунди навіть не ворушився.

Аджагба здобув свою 15 поспіль перемогу на професійному рингу. При цьому, 12 з них він завершив достроково. У рейтингу боксерів суперважкої ваги нігерієць займає 17-е місце в світі. Говард же зазнав п'ятої поразки при 15 перемогах.

Також сьогодні вночі російського боксера відправили в глухий нокаут: це його перша поразка в кар'єрі. Все вирішилося в шостому раунді.

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