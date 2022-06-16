Усика обізвали бомжем: чемпіону не цікавий головний бій року

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий відновити кар'єру заради бою з Олександром Усиком. Проте не має наміру дивитися реванш українця з Ентоні Джошуа.

"Навіть якби бій проходив у моєму місті, я б не пішов дивитися, як б'ються ці два бомжі.

Джошуа знову програє, коли поб'ється з Усиком. Я не бачу, як він може виграти цей бій. Хіба що попросить мене його потренувати", – каже Ф'юрі.