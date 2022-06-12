Усика неможливо перемогти. Легенда боксу порівняв українця з нокаутером Кличком

Скандальний боксер Шеннон Бріггз вважає, що з Олександром Усиком буде важко впоратися будь-якому супернику

Шеннон Бріггс порівняв Вусіка з Коррі Сандерсом / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими днями буде офіційно оголошено реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Колишні боксери та експерти дають прогнози мегафайту, за підсумками якого визначиться суперник Тайсона Фьюрі.

На думку екс-чемпіона світу у суперважкій вазі Шеннона Бріггза, володар титулів чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO Олександр Усик практично невразливий для своїх суперників. У цьому українець нагадує йому південноафриканського нокаутера Коррі Сандерса.

Реклама

"Такий суперважковаговик-лівша, як Усик, багато в чому нагадує мені Коррі Сандерса, але він більш майстровитий. Нехай Коррі Сандерс спочиває зі світом. Цей супертяж із ПАР був приголомшливим панчером, він нокаутував Володимира Кличка. Усик – лівша, він здатний завдавати ударів під різними кутами. У нього нереальна витривалість. Як побити такого хлопця, як він? Необхідно рубатися, битися. Хто його знає? Я навіть не знаю, як його перемогти. Важко сказати", – цитує Бріггза fightnews.info.

Шеннон Бріггс назвав Вуса звіром

Зазначимо, що Шеннон Бріггз є рекордсменом за кількістю перемог нокаутом у першому раунді. Він переміг у першому раунді 38 суперників, з них щонайменше 7 менш ніж за 30 секунд.

Але коли у чемпіонському бою 2010 року Бріггз зустрівся з Віталієм Кличком, українець зробив зі скандаліста "кашу".

Реклама

У свою чергу, південноафриканський боксер Коррі Сандерс у 2003 році технічним нокаутом переміг Володимира Кличка та завоював титул чемпіона WBO.

Реклама

Через рік Кличко-старший помстився Сандерсу за брата і завоював вакантний пояс WBC.

/ Фото: Getty Images

На превеликий жаль, Коррі Сандерс у 2012 році трагічно загинув. Його застрелили під час пограбування у ресторані. Своїм тілом він урятував від куль життя доньці.