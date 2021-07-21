Усик так само хорош, як Ф'юрі! Джошуа розчарований боєм, але українця поважає

Британський боксер Ентоні Джошуа хотів би провести об'єднувальний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі, але і українця Олександра Усика вважає серйозною загрозою

Олександр Усик отримав бій року / Фото: Instagram

25 вересня в Лондоні британський чемпіон суперважкої ваги Ентоні Джошуа вийде в ринг проти українця Олександра Усика, який був абсолютним чемпіоном крузервейту. На кону будуть стояти чотири пояси, які належать англійцю. І Ей Джей віддав належне бійцю з Криму.

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"Я був готовий битися з Ф'юрі за всі пояса. Але тепер потрібно рухатися далі, у мене бій з Усиком. Це новий суперник, який за рівнем так само гарний, як Ф'юрі. Мені потрібно дуже серйозно поставитися до цієї загрози. Усик безперечно готовий до поєдинку. Звичайно, мені б хотілося провести зараз бій за всі пояса. Це було б круто", – сказав Джошуа Sky Sports

"Але так сталося, що тепер у мене інший виклик. Не менш серйозний. Мені потрібно, щоб всі в моєму таборі були налаштовані дуже серйозно", – сказав Джошуа

Нагадаємо, що головним боєм літа мав стати об'єднавчий поєдинок супертяжів Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Але "Циганського короля" зобов'язали провести третю сутичку проти американця Деонтея Уайлдера.

Раніше ми повідомляли, що непереможний українець впевнений в перемозі Усика над Джошуа.