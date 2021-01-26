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Усик скоро повернеться: майбутній суперник українця назвав дату потенційного бою

26 січня, 10:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

А на кону може стояти перший для Усика титул в хевівейті

Британський супертяж Джо Джойс, швидше за все, стане наступним суперником Олександра Усика. За його словами, його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сам бій планується провести вже навесні. Сам Джойс вже почав підігрівати інтерес до бою і показав, як знищить Усика.

"Ми попередньо запланували бій з Усиком на квітень. Переговори за умовами вже йдуть повним ходом. Чекаємо, коли переговорний процес закінчиться. Тоді й дізнаємося всі деталі. Усик – мій пріоритет, без варіантів. І я впевнений, що в WBO теж дуже сильно хочуть , щоб цей бій відбувся", – розповів Джойс в інтерв'ю The Ring, якого цитує vringe.com.

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Джойс сподівається, що на кону поєдинку стоятиме "тимчасовий" титул WBO, а повноцінний пояс розіграють між собою Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Переможці ж цих двох боїв потім повинні зійтися в битві за звання кращого суперважкоатлета в світі. Хоча раніше повідомлялося, що на днях Ф'юрі і Джошуа побачать контракт на два бої.

Усик вітає з Різдвом-2021 Відео: Instagram

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бокс Олександр Усик Джо Джойс

Джерело: Сегодня|Спорт

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