Усик скинув дружину з водного мотоцикла в море (відео)

Український боксер не на жарт розгулявся під час відпочинку на італійському острові Сардинія, спровокувавши приплив адреналіну як у себе, так і у своєї коханої

Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Цікаво, а Усик взагалі готується до бою з Джошуа?

Напередодні Олександр з дружиною Катериною та Володимиром Кличком відвідав прийом князя Монако Альбера ІІ в Монте-Карло.

А сьогодні, телефоном привітавши свого кума Василя Ломаченка з перемогою над японцем Масайосі Накатані, Усик відправився розважатися в водах Середземного моря.

Олександр, який нині перебуває на італійському острові Сардинія, орендував водний мотоцикл і хвацько покатав на ньому свою дружину.

На відео, опублікованому в інстаграм-сторіз боксера, чутно, як емоційно реагувала Катерина, коли Олександр почав кружляти на обмеженому просторі.

Закінчилося все тим, що Усик викинув дружину з гідроцикла в воду – разом із самим собою.

Відзначимо, що курорт Porto Rotondo, де зараз відпочиває з дружиною Усик, є одним з найрозкішніших на Сардинії. Ця бухта – улюблене місце володарів дорогих яхт.