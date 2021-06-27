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Усик скинув дружину з водного мотоцикла в море (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 червня, 21:42
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Український боксер не на жарт розгулявся під час відпочинку на італійському острові Сардинія, спровокувавши приплив адреналіну як у себе, так і у своєї коханої
Усик і його дружина Катерина
Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Цікаво, а Усик взагалі готується до бою з Джошуа?

Напередодні Олександр з дружиною Катериною та Володимиром Кличком відвідав прийом князя Монако Альбера ІІ в Монте-Карло.

А сьогодні, телефоном привітавши свого кума Василя Ломаченка з перемогою над японцем Масайосі Накатані, Усик відправився розважатися в водах Середземного моря.

Олександр, який нині перебуває на італійському острові Сардинія, орендував водний мотоцикл і хвацько покатав на ньому свою дружину.

На відео, опублікованому в інстаграм-сторіз боксера, чутно, як емоційно реагувала Катерина, коли Олександр почав кружляти на обмеженому просторі.

Закінчилося все тим, що Усик викинув дружину з гідроцикла в воду – разом із самим собою.

Відзначимо, що курорт Porto Rotondo, де зараз відпочиває з дружиною Усик, є одним з найрозкішніших на Сардинії. Ця бухта – улюблене місце володарів дорогих яхт.

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9
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4
3
Швейцарія
3
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4
4
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
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3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
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