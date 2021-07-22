Усик розіб'є кабіну Джошуа. Друг українця проїхався по британцеві

Денис Берінчик вважає, що олімпійським чемпіоном-2012 Ентоні Джошуа став лише завдяки суддям, а 25 вересня усіх профі-поясів його позбавить Олександр Усик

Берінчик ставить на Усика в бою з Джошуа / Фото: Instagram

Знаменитий український боксер, володар пояса WBO International Денис Беринчик назвав Ентоні Джошуа "робленим" олімпійським чемпіоном-2012 і висловив упевненість, що Олександр Усик впорається з британцем в бою 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".

"У 2011 році дивився поєдинки Джошуа в Баку на чемпіонаті світу, і там його, звичайно, протягували. Ми зрозуміли, що він буде олімпійським чемпіоном. На Іграх-2012 його теж протягували. У деяких боях його розбивали, але, на жаль, судді дивилися в його бік, і йому "приліпили" олімпійську медаль"

"Звісно, Джошуа здолав Володимира Кличка, володіє чемпіонськими поясами (WBO/WBA/IBF/IBO), це буде важка робота для Усика. Але ми за наших, будемо вболівати за Олександра, за його техніку, пересування. Я думаю, Усик йому кабіну розіб'є", – наводить слова Дениса Берічніка XSport

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: Twitter

Нагадаємо, на Олімпіаді-2012 в Лондоні Усик став чемпіоном в категорії до 91 кг, Джошуа – понад 91 кг.

За умовами контракту на бій Усик – Джошуа 25 вересня, в разі перемоги українця відбудеться реванш.