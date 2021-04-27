Усик розбушувався з молотком на тренуванні (відео)

Український суперваж побив гігантську шину, а шанувальники боксера порівняли його з негативним героєм з Mortal Kombat – дивіться, як буянить Олександр

Усик / Фото: Instagram

Якщо Василь Ломаченко вже отримав офіційного суперника за наступним боєм, то його кум Олександр Усик продовжує залишатися в невідомості – буде це Джо Джойс або ж все-таки Ентоні Джошуа.

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В очікуванні вирішення цього питання Усик вирішив зірвати свою спортивну злість на гігантській шині, побивши її величезним молотом.

"Ми можемо багато чого. Але нам заважає лінь, невпевненість в собі і різноманітні виправдовування. А ще – люди, які самі не можуть і вам кажуть, що ви теж не можете", – написав у себе в Instagram Усик, вказавши локацією "Там, де щастя"

"Машина!"

"Потужно!"

"А міг би кинути зверху килим і заодно вибити від пилу)"

"Від килима і сліду не залишиться", – пишуть в коментарях, обговорюючи відео Усика з молотом, його фоловери

Інші ж порівнюють українського боксера на цьому відео з Шао Каном – одним з головних негативних персонажів комп'ютерних ігор Mortal Kombat, "імператором Зовнішнього Світу".

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Раніше ми писали про затягування переговорів між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, яке змусило промоутера останнього заявити: "Може, нам і зовсім краще вдихнути життя в Деонтея Вайлдера? Ф'юрі проведе третій бій з Вайлдером, а тим часом Джошуа битиметься з обов'язковим претендентом Олександром Усиком".

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram

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