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Усик прийшов тренуватися до звичайного залу – реакція публіки вражає

5 березня, 09:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер підтримує себе у формі в очікуванні наступного бою

Знаменитий суперваговик Олександр Усик навіть в період між поєдинками не дає собі розслабитися. У ці дні боксер займається в одному з залів Києва, про що періодично розповідає в соцмережах. Очікується, що вперше поточного року 34-річний уродженець Криму вийде на ринг проти британця Джо Джойса. Щоправда, дата цієї події наразі невідома. Нагадаємо, Усик наступний бій збирається провести в Україні.

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Тим часом, Олександр з'явився в спортзалі серед звичайної публіки і показав кілька вправ у своєму виконанні.

Найцікавіше, що оточення не звертає на зірку ніякої уваги і займаються своїми справами. Можливо звикли до його появи, а може їх попросили не заважати. Думки деяких підписників спортсмена в Instagram висловив один з його шанувальників:

"Чуваки навколо ходять як ні в чому не бувало. Я б там у шоці був, що я в одному залі з Усиком".

Сам боксер в підписі до відео розповів, що за свої слова потрібно відповідати:

"Можна багато говорити, як краще зробити. Але якщо ти не робиш, про що говориш, то твої слова – порожнеча".

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Тим часом, опальний Селезньов тренується з Усиком: "Жень, коли бій проти Джошуа?"

Дивіться, як Олександр кидав величезні м'ячі вагою 12 кг:

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