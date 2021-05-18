Усик став в образі відважного героя 1990-х з фільму "Жмурки"

Знаменитий український спортсмен засвітився з дружиною на святі в стилі давно минулих часів в незвичайному вбранні, але все зіпсував телефон сусідки

Олександр Усик привітав дружину Катерину / Фото: Instagram

Неординарний боксер-професіонал Олександр Усик продовжує дивувати. Сьогодні 34-річний уродженець Криму показав нові фотографії з дня народження дружини, який пройшов в тематичному форматі.

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Нові кадри з'явилися на офіційному сторінці в Instagram Олександра і його друга і колеги Василя Ломаченка. Супертяж постав в спортивному костюмі з величезною "золотий" ланцюгом на шиї, з барсеткою в одній руці і "древнім" телефоном – в інший. При цьому у хлопця смішно стовбурчились вуса, а волосся було пригладжений вниз.

У реальність фото можна було навіть повірити. Підписники навіть порівняли Усика з героєм з російського фільму про ті часи "Жмурки". Однак на іншому кадрі сусідка боксера все зіпсувала сучасним смартфоном.

Напередодні Усик зайнявся рекламою релігійного фільму і ліг під бритву.

Поки що непереможний в профі боксер тренується і чекає завершення переговорів по його наступного бою. А вони явно затягнулися через плутанину в справі Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Як сьогодні вранці стало відомо, суд скасовує супербій Ф'юрі – Джошуа.

Дивіться відео з дня народження Катерини – дружини Олександра: