Усик підтримав Ломаченка перед боєм з поля для гольфу й із вертольота

Українець Олександр Усик дозволив собі зробити невелику паузу в підготовці до бою з Ентоні Джошуа. Переговори наближаються до завершення, а сама дуель очікується наприкінці вересня. Вчора Кличко і Усик зустрілися на пірсі, а сьогодні уродженець Криму показав чергові кадри з морської серії.
Олександр відпочиває з дружиною, судячи з усього, за кордоном і ділиться на своїй сторінці в Instagram фотографіями і відео. Хлопець захопився гольфом і засвітився на полі в незвичайному вигляді в кепці.
Причому, Олександр спробував займатися цим видом спорту навіть на воді.
Нещодавно Усик з дружиною засвітився на дорослих канікулах.
Також наш боксер не забув про друга й опублікував плакат на підтримку Василя в бою з японцем Масаесі Накатані, який відбудеться в ніч на неділю в США: "Я. Ми. Лома".
Після чого політав на вертольоті над береговою лінією і похвалився видом з висоти пташиного польоту.
Днями Усик став моряком, але Джошуа сюрпризів від нього не чекає.
Дивіться, як тренувався Василь: