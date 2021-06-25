Усик підтримав Ломаченка перед боєм з поля для гольфу й із вертольота

Боксер-суперваговик різноманітно відпочиває, але пам'ятає про свого кума, який в ці вихідні проведе поєдинок з японцем Масаесі Накатані в Лас-Вегасі

Усик і Ломаченко / Фото: Instagram

Українець Олександр Усик дозволив собі зробити невелику паузу в підготовці до бою з Ентоні Джошуа. Переговори наближаються до завершення, а сама дуель очікується наприкінці вересня. Вчора Кличко і Усик зустрілися на пірсі, а сьогодні уродженець Криму показав чергові кадри з морської серії.

Олександр відпочиває з дружиною, судячи з усього, за кордоном і ділиться на своїй сторінці в Instagram фотографіями і відео. Хлопець захопився гольфом і засвітився на полі в незвичайному вигляді в кепці.

Причому, Олександр спробував займатися цим видом спорту навіть на воді.

Нещодавно Усик з дружиною засвітився на дорослих канікулах.

Також наш боксер не забув про друга й опублікував плакат на підтримку Василя в бою з японцем Масаесі Накатані, який відбудеться в ніч на неділю в США: "Я. Ми. Лома".

Після чого політав на вертольоті над береговою лінією і похвалився видом з висоти пташиного польоту.

Днями Усик став моряком, але Джошуа сюрпризів від нього не чекає.

Дивіться, як тренувався Василь: