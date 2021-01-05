"Усик відійде вбік": Джошуа вважає, що українець дозволить провести бій з Ф'юрі

Чемпіон світу WBA, WBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа сподівається, що український боксер Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO, дасть йому провести бій з Тайсоном Ф'юрі. Нагадаємо, що змінивший ім'я Ф'юрів лютому 2020-го відібрав у Деонтея Уайлдера пояс WBC і тепер хоче об'єднувальний бой.

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"Вірю, що Усик відійде в сторону і дозволить цьому бою відбутися. Ми зв'язалися з його менеджерами. Усик – розсудлива людина і розуміє градус цієї ситуації. Якщо я піду направо, то у мене буде важкий бій з Ф'юрі. Якщо я піду наліво, то на мене чекає Усик – ще один важкий поєдинок. В ідеалі я піду направо, але я всього лише хочу зосередитися на поєдинку. Це виклик для мене", – цитує Джошуа The Sun.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Британець зазначив, що поважає Ф'юрі, який домігся відмінних результатів, але хоче кинути виклик самому собі. "Якщо буде шанс побитися з Ф'юрі за титул WBC, то я обіцяю піти цим маршрутом. Я вхоплюся за таку можливість обома руками і ногами", – запевнив Ентоні.

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Раніше ми писали, що Усик сам хоче побачити бій Джошуа – Ф'юрі. Однак українець хоче, щоб зважали на його інтереси.

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