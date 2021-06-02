Усик назвав Україну країною третього світу. Йому відповів боєць з Грузії

Усик скаржиться, що йому не дають бій проти Джошуа, тому що він українець. А боєць MMA Роман Долідзе вважає, що питання організації бою – фінанси, а не національність суперників

Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик поскаржився на труднощі з організацією поєдинку проти Ентоні Джошуа. Ексдомінатор крузервейту вважає, що це пов'язано з тим, що британці не зацікавлені в поєдинку проти українця. Раніше навіть з'явилася інформація, що Джошуа готовий віддати пояс Усику.

Читайте також: Я проти російської політики, рідна Україно, все буде добре! Палка підтримка бійця з Грузії

"Як громадянину України мені набагато складніше. Вони там думають, що ми якась країна третього світу. Вони там між собою щось крутять і все інше. Давайте боксувати, нехай покажуть, що вони сильніші", – заявив Усик championat.com.

Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

Усик додав, що не має наміру більше боксувати за звання офіційного претендента IBF з Філіпом Хрговічем, адже у нього вже є такий статус по лінії WBO, але чемпіонський бій він так поки і не отримав.

"Я тут, готовий боксувати з будь-яким. Джошуа, Ф'юрі, Джойс. Дайте мені конкретику. Я стою на першому місці в рейтингу WBO. Дайте Джошуа звання суперчемпіона, а мені дайте регулярний пояс. Таке ж може бути? Я теж хочу побачити поєдинок Ф'юрі – Джошуа. Я реально хочу побачити цей бій. Але давайте і іншим хлопцям дамо можливість. Щоб не чекати і не бути вічним претендентом. Ми робимо пояса відомими, а не пояса – нас", – додав українець.

Роман Долідзе. Фото: mma.uno

Втім, грузино-український боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе не вважає, що складнощі з організацією бою пов'язані з національністю боксерів – тут більше грає роль фінансове питання.

Читайте також: "Усик з Криму і спокійно міг би перефарбувати себе в російський прапор": боєць UFC заступився за українця

"Ми повинні розуміти, що є певний ринок. В Америці людям подобається треш-ток, ось і дають деякі спортсмени хліба і видовищ, скандальні висловлювання і поведінку. І для шоу потрібно, щоб купували платні трансляції.

Людей з Росії, України, Грузії дуже складно змусити заплатити скільки б то не було за пряму трансляцію. Тому вони більше намагаються робити упор на спортсменів, за яких більше заплатять. Це не означає, що цей спортсмен набагато краще того ж українського спортсмена. Але зате за нього люди готові платити. Ми повинні розуміти, що в професійному спорті це не тільки спорт, але і фінанси", – вважає Долідзе.