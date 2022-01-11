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Усик натякнув на завершення кар'єри

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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11 січня, 09:46
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Уже 17 січня володарю чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі виповниться 35 років – він уже розмірковує про те, чим займеться після боксу
Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті
Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Олександр Усик, який днями влаштував бійку зі стихією у Буковелі, дав зрозуміти, що незабаром може повісити боксерські рукавички на цвях.

Після цього він може стати психологом чи піти працювати у сферу економічної розвідки.

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"Бокс – це ж не на все життя. Я вже думаю, чим я займатимуся потім", – зізнався на зустрічі з київською молоддю Усик.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

"Я навчаюсь у двох вишах. Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. І там і там – заочно".

"На спеціальності "Психологія" – у Харкові, та на "Економічній розвідці" – у Львові. Може, я знайду себе в цьому. Мені це цікаво".

"Просто так, щоб лежав, мені диплом не потрібен. Його можна на барахолці купити або надрукувати на принтері".

"Може, в майбутньому я стану знаменитим психологом – до мене люди приходитимуть", – зазначив Усик.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, навесні у Олександра Усика планується реванш із Ентоні Джошуа. А в разі перемоги, у другій половині року українець може побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

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