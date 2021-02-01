"Усик може перемогти Джошуа, Уайлдера або Ф'юрі": катмен з США знає українця

Катмен українського боксера Олександра Усика Расс Анбер розповів, що у нашого супертяжа великий потенціал і величезні шанси на перемогу в поєдинках з такими бійцями, як Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Раніше ми писали, що Усик так перемогам не радіє, як снігу!

"Усик здатний бути топ-претендентом якщо не на абсолютну корону в хевівейте, то хоча б на завоювання її частини в бою проти чемпіона. Я говорю не про тимчасові титули, а про таких суперників, як Джошуа, Уайлдер або Ф'юрі. Я вважаю, що він легітимний претендент, який може перемогти. Але перемога не буде легкою ні в одному з цих випадків", – сказав Анбер ютуб-каналу Matt Casavant.

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Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.

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