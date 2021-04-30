Усик може готуватися до бою з Джошуа? Ф'юрі в люті шукає нового суперника

Промоутер Тайсона, американець Боб Арум, стверджує, що реальною датою поєдинку двох британців може стати 2022 рік через проблеми з контрактом

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Все частіше знаходять своє підтвердження побоювання, що найочікуваніший бій в світовому боксі в 2021 року не відбудеться. Британці Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа не зможуть незабаром провести об'єднавчий "файт", оскільки проблеми з контрактом і організацією їх зустрічі займуть значно більше, ніж очікувалося. І це незважаючи на те, що божевільні гонорари Ф'юрі і Джошуа на Сході перевищать очікування.

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Промоутер "Циганського короля" Боб Арум дав інтерв'ю британському виданню The Telegraph, в якому скептично поставився до старань свого колеги Едді Гірна:

"Поки Саудівська Аравія скрупульозно виконає всі необхідні кроки, щоб довести таку велику угоду до кінця, пройдуть місяці. Мова йде не тільки про гроші. Головне тут – трансляції та й багато інших організаційних справ, які займають тривалий час. Беручи до уваги нинішню ситуацію [з коронавірусом], все це може тривати до 2022 року. Наскільки я знаю, бій точно не відбудеться влітку. Бійцям потрібно рухатися далі, провівши поєдинки з іншими суперниками, поки не завершаться переговори на Близькому Сході. А те, що говорить Гірн щодо вирішеної угоди, – повна маячня. Якби справа була лише в грошах, ми вже сьогодні б рекламували бій. А так Тайсон Ф'юрі перебуває в люті і відмовляється далі чекати".

Отже, якщо Арум правий, то незабаром і Ф'юрі, і Джошуа займуться активним пошуком нових суперників. А першим у черзі на "побачення" з Ентоні стоїть Олександр Усик. Українець постійно підтримує форму, хоча найбільш очікуваним його опонентом останнім часом називали Джо Джойса.

Тим часом, Ф'юрі відривається в Лас-Вегасі.

Згадаймо, як Джошуа і Пулєв ледь не побилися на зважуванні:

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters