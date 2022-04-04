Усик виснажений, худий: тренер шокований станом боксера

Відомий британський тренер Пітер Ф'юрі вважає, що Ентоні Джошуа має перевагу над Олександром Усиком у реванші.
Дядько Тайсона Ф'юрі боїться, що на українця психологічно тисне ситуація на батьківщині. Хоча Усик поїхав готуватися до бою до Праги.
"Джошуа буде важко перемогти Усика, але він має перевагу. Кілька днів тому я дивився на Усика, і він виглядав виснаженим, худим. Війна в Україні дуже сильно на нього вплинула. Це в будь-якому випадку може бути підходящий момент для Джошуа, адже невідомо чи побачимо ми такого ж доброго Усика, як раніше.
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Те, що відбувається в Україні – жахливо. І Усик тримає це в голові. Що може стати важливим фактором у бою з Джошуа", – цитує Ф'юрі Isport.
Одне з останніх фото Усика опублікував фітнес-тренер Володимир Йосипчук. Він зустрів боксера у магазині Праги.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії.
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