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Усик хоче принизити Джойса ще до бою й вимагає собі 93% призового фонду

11 березня, 13:21

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Промоутер українського боксера пояснює правила розподілу гонорарів

Бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Джозефом Джойсом поки що залишається лише в планах чиновників. Днями стало відомо, чому затримується бій Усик – Джойс. Промоутер Олександр Красюк пояснив причину і видав цікавий варіант розподілу гонорарного фонду.

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Керівник K2 Promotions вважає, що його підопічний повинен отримати 93% всіх грошей, тоді як його суперник – лише 7! У коментарі iFL TV Красюк заявив, що з офіційними правилами фінанси повинні розійтися в стосовно не менше, ніж 80% на 20%, адже Усик – офіційний претендент. А з урахуванням останніх трьох поєдинків українця і британця ці цифри повинні змінитися на 93 на 7.

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик / Фото: Reuters

Тим часом, Усик заговорив зі своїм поясом і навіть читає йому перед сном.

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А ось представник британця Сем Джонс в коментарі The Sun висміяв такий підхід української сторони:

"Ми знаємо, що у Красюка за контрактом з Усиком залишився тільки один бій. Тому вони намагаються підвести цей поєдинок під промоутерські торги з Едді Гірном, щоб залишатися учасником процесу. А розподіл гонорару в співвідношенні 93% на 7% – просто смішно.

Ми дуже поважаємо WBO як одну зі справедливих боксерських організацій. Тому впевнені, що нам запропонують справедливий і належний розподіл гонорару, якщо справа дійде до торгів".

Також повідомляють, що Ф'юрі і Джошуа підпишуть суперконтракт протягом двох днів.

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