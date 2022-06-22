Усик бореться за український народ! Відомий тренер пророкує Олександру перемогу над Джошуа

Наставник Олександра Гвоздика Тедді Атлас вважає, що на Усика вплине війна України проти Росії

Тедді Атлас вірить в Усика в бою з Джошуа

Вже 20 серпня на любителів боксу чекає бій-реванш між Усиком та Джошуа у Саудівській Аравії. Минулого року українець здолав британця в Лондоні та завоював чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Своя думка про майбутній поєдинок висловив тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас. Коуч заявив, що Усик боротиметься не за гроші, а за народ.

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"Усик старший за Джошуа, але іноді ти по-різному оцінюєш вік. Як на мене, Джошуа ймовірно старіє в тому плані, що він задоволений собою у сферах, які стосуються заробітку грошей. Коли ти так робиш, ти старієш, бо втрачаєш інтерес. Я вважаю, що це відіграє невелику роль.

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Для такого хлопця, як Усик, головне – не гроші, а бій. Мені здається, що для нього головне – честь та гордість. Я не кажу, що цього немає у Джошуа, але для Усика головне – честь, гордість та спадщина. Тепер тут є Х-фактор. Я думаю, що головне для Усика – його народ. В Україні триває жахлива війна з Росією та Усик – українець, він живе там. Він може прив'язатись до того, що бореться за народ. Я певен, що Олександр так і зробить. У певному сенсі Усик бореться за український народ".

Зазначимо, що Олександр виграв усі 19 поєдинків у своїй кар'єрі профі, 13 з них – нокаутом. У Джошуа були 24 перемоги у 26 боях. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа.