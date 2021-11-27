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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик – божевільний, а хто ж найкращий? Бріггс назвав боксера номер один

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 листопада, 17:29
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Відомий американський боєць Шеннон Бріггс визначив найкращого боксера сучасності у суперважкій вазі
Тайсон Ф'юрі - найкращий, вважає Шеннон Бріггс
Тайсон Ф'юрі - найкращий, вважає Шеннон Бріггс / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-чемпіон світу у хевівейті не бачить конкурентів для Тайсона Ф'юрі та вважає Циганського короля найкращим бійцем у своєму дивізіоні.

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"Тайсон Ф'юрі – найкращий суперважковаговик з великим відривом. Він зробив свою справу і залишається непереможеним.

Сподіваюся, ми побачимо від нього більшу послідовність, ще кілька боїв. Хочеться, щоб наступного року він виступив три-чотири рази.

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою
Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

Ф'юрі необхідно залишатися активним протягом наступних двох-трьох років, і це зміцнить його велич.

Але, виходячи з його габаритів, ритму, мужності, витримки, вміння підніматися після нокдаунів та рішучості, Ф'юрі однозначно номер один", – цитує Шеннона Бріггса fightnews.info.

Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти Деонея Вайлдера
Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти Деонея Вайлдера / Фото: Reuters

Нагадаємо, що нещодавно ексцентричний Бріггс звинуватив Олександра Усика у безумстві, але віддав належне неймовірним здібностям українця.

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Шеннон Бріггс назвав Вуса звіром
Шеннон Бріггс назвав Вуса звіром

Також ми повідомляли, що український чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO сподівається завоювати ще один пояс, якого йому бракує.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу / Фото: Instagram

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22
8
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19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
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15
12
Рух
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