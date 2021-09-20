22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Пішла легенда: Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 вересня, 22:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий філіппінський боксер Менні Пак'яо зав'язує з боксом. Боксер має намір зосередитися на боротьбі за президентське крісло на Філіппінах
Менні Пак'яо завершив боксерську кар'єру
Менні Пак'яо завершив боксерську кар'єру / Фото: REUTERS

Пак'яо ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях! Однак недавно Менні провів перший свій бій за два роки і поступився Йорденісу Угасу рішенням суддів.

Читайте також: Пак'яо не може сам їсти. Моторошні наслідки поразки легенди

Реклама

Невдача підштовхнула 42-річного боксера повісити рукавички на цвях.

"Моя боксерська кар'єра? Моя боксерська кар'єра вже закінчена. Я займаюся боксом протягом тривалого часу, і моя сім'я говорить, що цього достатньо.

Я продовжував займатися боксом, тому що я захоплений цим видом спорту", – сказав Пак'яо, виступаючи на YouTube-каналі Toni Talks.

Він почав кар'єру ще в 1995 році. На рахунку Менні 62 перемоги (39 – нокаутом), вісім поразок і дві нічиїх. Пак'яо – перший і поки єдиний чемпіон світу у восьми вагових категоріях (від 50,8 кг до 69,9 кг):

  • Найлегша вага (WBC, 1998 – 1999),
  • Друга найлегша вага (IBF, 2001 – 2003)
  • Напівлегка вага (The Ring, 2003 – 2005),
  • Друга напівлегка вага (WBC, 2008; The Ring, 2008),
  • Легка вага (WBC, 2008 – 2009),
  • Перша напівсередня вага (The Ring; IBO 2009 – 2010),
  • Напівсередня вага (WBO, 2009 – 2012, 2014 року – 2015-го, 2016 – 2017; WBA Super, 2018 – 2020)
  • Перша середня вага (WBC 2010 – 2011)

Пак'яо вирішив зосередитися на своїй політичній кар'єрі. У минулі вихідні Пак'яо оголосив, що бере участь в президентських виборах 2022 року на Філіппінах.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

22 вер

21:00

Динамо

2,6

3,5

2,6

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Пʼятниця, 24 вересня
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти