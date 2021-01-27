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Пішла з боксу і стала моделлю: яскраві фото красуні Валерії

27 січня, 21:47

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Заняття спортом допомогли дівчині придбати ідеальну фігуру

Всесвітньо відома модель Валерія Орсіні в юнацтві займалася боксом, але навантаження давалися їй важко, тому для кращої фізичної форми дівчина багато часу приділяла фізичним вправам. Успішною спортсменкою їй стати не вдалося, зате заняття допомогли знайти неймовірну фігуру.

Зараз Валерія – одна з найбільш відомих моделей в світі. За одну фотосесію вона заробляє від 300 тисяч доларів. До речі, красуня не забуває про своє спортивне минуле і нерідко фотографується з боксерською атрибутикою. Також дівчина має більше 4 мільйонів фанатів у Instagram і регулярно радує їх пікантними знімками. Наводимо деякі з них:

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Джерело: Сегодня|Спорт

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